“Desfeita”, afirma Beto Almeida sobre ausência dos deputados cearenses em reunião com Bolsonaro

Às vesperas de visita a região, presidente de Bolsonaro se reuniu com bancada nordestina nesta quarta-feira (22) para estreitar os laços e ouvir as demandas dos parlamentares, no entanto, a ausência de boa parte dos representantes cearenses minou as possibilidades de apresentar os anseios do estado.

A reunião tinha por objetivo discutir alguns pontos como a reforma da Previdência, reestruturação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). A Transposição do Rio São Francisco, a renegociação de débitos dos agricultores também tiveram destaque.

No Bate-Papo política desta quinta-feira (23) do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras do interior + Redes Sociais), o jornalista comentou a oportunidade que os deputados do nordeste tinham com esse encontro:

A reunião com toda a bancada do nordeste, os 178 parlamentares, tinha o propósito exatamente de tirar os pontos que o governo queria acertar com os deputados, pontos que fossem importantes para essa viagem que ele vai fazer amanhã a Pernambuco. E logicamente, discutir quais eram os assuntos mais importantes, aqueles que a bancada considera estratégica.

Representando o Ceará, estiveram presentes os deputados federais Heitor Freire (PSL), Capitão Wagner(Pros), Roberto Pessoa (PSDB), Moses Rodrigues (MDB), Jaziel Pereira (PL) e o senador Luis Eduardo Girão (Podemos). Sobre a ausência dos deputados cearenses, Beto Almeida comenta:

Não houve uma representatividade, uma presença boa de parlamentares da bancada do Ceará nesse café da manhã com o presidente Bolsonaro. Cada um deve ter suas razões pessoais e até mesmo políticas pra não se fazer presente, mas não deixa de ser uma desfeita.

Alguns dias antes da reunião, porém, nem todos os parlamentares cearenses sabiam o que seria tratado. Eduardo Bismarck (PDT), por exemplo, reclama da falta de comunicação. Por outro lado, o deputado José Guimarães (PT) disse que o partido decidiu ‘boicotar’ a reunião pela ausência de projetos para a região Nordeste.

Na sexta-feira (24), está prevista a primeira viagem do presidente à região, onde deve participar de reuniões na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em Recife, e com governadores, além de anunciar projetos para a área. No mesmo dia, Bolsonaro entrega casas do Programa Minhas Casa Minha Vida em Petrolina (PE).