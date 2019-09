Desfile cívico do 7 de setembro terá percurso alterado neste sábado

Devido as obras de requalificação na Av. Beira Mar, o tradicional desfile cívico-militar realizado anualmente em 7 de setembro terá o percurso modificado. O evento, que comemora os 197 anos da independência do Brasil, seguirá, neste ano, pela Av. Historiador Raimundo Girão e Abolição.

Para orientar o trânsito, 200 agentes da Autarqua Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão na região. Os trabalhos têm início ainda nesta sexta-feira (6). A partir das 23h, o estacionamento ao longo de trechos das vias Antônio Justa, Adolfo Caminha, Rua dos Tabajaras, Almirante Barroso e Beira Mar serão bloqueados. Às 6h de sábado (7), serão iniciados os bloqueios para dar suporte à chegada das tropas militares e estudantes que estarão no desfile.

A principal interdição ocorre ao longo das avenidas Pessoa Anta, Historiador Raimundo Girão e Abolição, no trecho entre Adolfo Caminha e Via Expressa. O desfile acontece na Av. Abolição, no sentido Mucuripe/Centro, portanto somente esta faixa estará bloqueada.

Percurso

A concentração inicial do evento deve acontecer às 9h, na Av. Pessoa Anta. De lá, o cortejo segue pela Av. Historiador Raimundo Girão e, em seguida, na Av. Abolição, em direção ao Náutico Atlético Cearense. A cerimônia de encerramento ocorre ao meio-dia. De acordo com o Coronel Paulino Gomes, da 10ª Região Militar, a previsão é de 9 mil militares, civis, colégios e associações, além de 160 viaturas, 70 motos e 45 militares da cavalaria.