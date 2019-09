Desmatamento na Amazônia: ministro do Meio Ambiente vai à Câmara debater sobre o assunto

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (4) com o ministro o Meio Ambiente, Ricardo Salles, o crescente desmatamento da Amazônia.

O debate foi pedido pelo deputado Chico D’Angelo (PDT-RJ). Ele cita reportagem do jornal o Estado de São Paulo, segundo a qual, “só nos primeiros 15 dias de maio, o desmatamento passou a ser de 19 hectares por hora – o dobro do registrado no mesmo período em 2018. Isso significa que em duas semanas, 6.880 hectares de floresta preservada na Região Amazônica – o equivalente a quase sete mil campos de futebol – foram totalmente perdidos”.

“Os números são muitos e todos negativos”, critica o parlamentar. “Não adianta o ministro dizer que a responsabilidade pela crescente do desmatamento é dos governos anteriores. O governo Bolsonaro já está aí há seis meses, tempo suficiente para apresentar uma proposta de política efetiva sustentável e de curto, médio e longo prazo de preservação ambiental”, afirma D’Angelo.

A audiência com o ministro será realizada a partir das 9h30 desta quarta, no plenário 2.

*com informações da Câmara dos deputados.