Destaques simples à proposta da reforma da Previdência são rejeitados na Câmara

O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 345 votos a 22, os destaques simples (aqueles apresentados individualmente) à proposta da reforma da Previdência. Devido ao término do tempo regimental, o Plenário vai realizar uma nova sessão extraordinária para continuar a análise da proposta e dos destaques de partidos.

O texto em análise é o substitutivo aprovado pela comissão especial, de autoria do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que apresenta novas regras para aposentadoria e pensões. De acordo com o texto, o tempo para se aposentar aumenta, o benefício à média de todos os salários é limitado, as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS também aumenta e são estabelecidas regras de transição para os atuais assalariados.

Ficaram de fora da proposta a capitalização e mudanças na aposentadoria de pequenos produtores e trabalhadores rurais. Para todos os trabalhadores que ainda não tenham atingido os requisitos para se aposentar, regras definitivas de pensão por morte, de acúmulo de pensões e de cálculo dos benefícios dependerão de lei futura, mas o texto traz normas transitórias até ela ser feita.