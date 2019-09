Detentos da maior unidade do Ceará recebem doação de roupas

Nesta quinta-feira (19), os detentos do Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne (Cepis), receberam a doação de 45 kits de roupas. As vestimentas são utilizadas no momento que o detento consegue o alvará de soltura, sendo ele, saída provisória, temporária, regular ou monitoramento eletrônico. Todas as roupas doadas são higienizadas, separadas por tamanho e distribuídas de acordo com a demanda de saída dos presos.

As peças foram doadas pela Igreja do Senhor Jesus – Santuário do Espírito Santo, instituição religiosa que está um pouco mais de uma semana realizando orações, cultos, e outros momentos de evangelização dentro da unidade prisional.

A iniciativa de realizar a campanha de doações de roupas ocorreu através do diretor Paulo José. “É uma questão de impacto social, porque para alguns ali é a quitação da dívida com a sociedade, então quando ele está com seu alvará e vestido de cidadão, ninguém vai fazer mais julgamento sobre ele, apenas ele saberá o que passou”, acredita.

A primeira doação ocorreu em julho deste ano através de doação da Igreja Universal do Reino Deus. A instituição religiosa na época distribuiu 100 kits de roupas a unidade prisional.

A Cepis é maior unidade do Estado com 1.016 vagas. Voltada para o trabalho e capacitação, a unidade possui seis galpões que serão ocupados por empresas que levarão para as unidades oficinas de trabalho. Dois deles já estão ocupados com as empresas D’Noite, que fabrica roupas para dormir, e Siker, que produz de artigos esportivos.

Como doar

Para realizar a doação, os interessados podem entregar as roupas no Cepis, localizado no quilômetro 27, na BR-116, em Itaitinga ou na sede da Secretaria da Administração Penitenciária, rua Tenente Benévolo, 1055, no setor da Assessoria de Comunicação. As roupas doadas devem ser limpas e separadas por tamanho.