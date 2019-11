Detran-CE e Ciopaer realizam treinamento para agentes de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará em parceria com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer), realizou nos últimos dias 4 e 5, curso para 15 agentes de trânsito sobre preparação de zona de pouso de helicóptero e de embarque/desembarque de tropas em helicópteros. O objetivo do curso foi capacitar os agentes de trânsito do Detran-CE para atuar em situações de pouso em rodovias auxiliando as tripulações na escolha e isolamento do local, além do balizamento para a aeronave, ou seja, em situações onde seja urgente o controle do fluxo de veículos para resgate de vítimas, bem como auxiliar em operações aéreas de segurança pública.

O curso foi realizado na base fixa da Ciopaer, em Fortaleza, e contou com os instrutores CB PM Adailton Leite Lima, SGT PM Francisco Cláudio Dias de Souza e a Inspetora PC Juliana Oliveira Monteiro Braga. Ao final, os alunos ainda colocaram na prática os conhecimentos adquiridos, simulando um pouso de emergência nas imediações da CE-401 – Rodovia Senador Carlos Jereissati.

Para Dulce Nogueira, que exerce a função de agente de trânsito a 11 anos, participar de um treinamento como esse foi bastante significativo.

“O agente de trânsito precisa estar bem preparado para efetuar o seu trabalho da melhor forma possível. E, em situações de emergência, em que se precisa de um suporte aéreo para socorrer uma vítima de acidente, por exemplo, é fundamental ter o conhecimento necessário para ajudar a equipe de resgate. Saber que estamos contribuindo para salvar vidas também dessa forma, torna o exercício

da nossa profissão ainda mais gratificante”, ressalta.

Técnicas para definição da ZPH (Zona de Pouso de Helicóptero), de sinalização (parqueamento) e embarque e desembarque da aeronave foram alguns dos assuntos abordados no curso. Detalhes e minúcias que chamaram a atenção de Israel Silva Filho, agente de trânsito contratado no último concurso realizado pelo Detran-CE, em 2018.

“Estou no Detran-CE a nove meses e não imaginei que participaria de um curso como este. Fiquei impressionado com a riqueza de detalhes que garantem a segurança tanto da tripulação da aeronave como daqueles que

estão em solo.”

A parceria entre diferentes órgãos do Governo do Estado permite que seja possível ampliar esse horizonte de conhecimento para benefício da população, que passa a contar com uma equipe cada vez mais preparada para oferecer um serviço de qualidade e ampará-la em situações de emergência.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará