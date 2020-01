Detran-CE realiza leilão de veículos de 23 a 25 de Janeiro de 2020

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza de quinta-feira (23) a sábado (25), mais um leilão de veículos com a oferta de 767 lotes entre carros e motocicletas de diversos modelos, além de sucatas. Qualquer pessoa pode participar, entretanto, os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica), cadastrados previamente no Detran-CE.

Entre os lotes, estão disponíveis motos de diferentes cilindradas com lances iniciais que variam de R$ 300,00 a R$ 2.600,00 ou ainda automóveis de vários modelos e diferentes anos de fabricação com lances iniciais entre R$ 2.500,00 até R$ 10.000,00. Entre os automóveis, estão disponíveis modelos populares como Celta, Gol, Palio, além de caminhonetes como Ranger e S10. Para ver a relação de todos os lotes clique aqui

O leilão acontecerá no pátio da Montenegro Leilões (localizado na Rua Ademar Paula, Nº 1000, Esplanada do Castelão) e também pela Internet, através do site www.montenegroleiloes.com.br. Para efetuar lances pela Internet, o interessado deverá fazer um cadastro antecipado no site do leiloeiro. Todos os lotes estarão disponíveis para visitação durante os dias do leilão, a partir das 9h.

Após o término do leilão e cumprido o prazo estabelecido, a partir do dia 31 de Março de 2020, os arrematantes deverão comparecer ao Detran para efetuar procedimentos como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência.

Importante ressaltar que o arrematante recebe o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária como taxa de transferência, confecção de placa, entre outros. Para mais informações acesse: Normas e Procedimentos Leilão Público.

Todos os veículos foram apreendidos pelo órgão, por circularem irregularmente na via pública. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários em 30 dias.

Serviço

Leilão de veículos do Detran CE

Datas: 23 a 25 de Janeiro de 2020

Horário: Visitação – 9h Leilão – 10h

Como participar:

Presencialmente – Pátio do Leiloeiro (Rua Ademar Paula, Nº 1000,

Esplanada do Castelão – Fortaleza/CE).

On-Line – Cadastro e lances através do site: www.montenegroleiloes.com.br

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará