Detran do Ceará realiza leilão de veículos a partir de amanhã

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) realiza a partir desta quinta-feira (23) até o próximo sábado (25), um leilão de 706 veículos, entre carros, motocicletas e sucatas. Qualquer pessoa pode participar, mas os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros cadastrados no Detran.

O leilão acontece no pátio da Montenegro Leilões, na Esplanada do Castelão, e também pela Internet. Para efetuar lances através do site, o interessado deverá fazer um cadastro antecipado.

Todos os lotes estarão disponíveis para visitação durante os dias do leilão, a partir das 8h. A partir do dia 25 de julho os arrematantes deverão comparecer ao Detran para efetuar os procedimentos como emissão e pagamento das taxas, vistoria e transferência.

Os veículos que fazem parte do leilão foram apreendidos pelo órgão, por circularem irregularmente na via pública. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários em 30 dias.