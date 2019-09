Devido ataques criminosos, ônibus operam com 70% da frota nesta terça-feira

Com os ataques criminosos registrados nos últimos dias, a frota de transporte coletivo em Fortaleza e na Região Metropolitana vai ser reduzida a 70% do habitual nesta terça-feira (24). De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus ), todas as linhas terão atendimento, mas será necessário realizar ajustes em determinadas áreas, o que pode causar desvio de rota. O Governo do Ceará também anunciou que os coletivos serão reforçados com policiamento acompanhando o trajeto.

Ao todo seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido por envolvimento nas ações criminosas. Quatro foram capturados no domingo e três nesta segunda-feira. Outras cinco pessoas já foram identificadas pelas forças de segurança. Desde sexta-feira (20), houve pelo menos 16 ataques em caminhões, carros particulares, veículos de transporte coletivo, torre de telefonia e uma loja revendedora de veículos. Nesta segunda-feira (23), foram 10 ações criminosas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) publicou as medidas que serão tomadas para conter os ataques. Dentre elas, a convocação de policiais militares que estavam de férias para reforçar o policiamento ostensivo. Servidores que estavam em cursos tiveram as aulas suspensas para voltarem a serviço.