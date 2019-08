Devido obras do Anel Viário, igreja de 84 anos localizada no Maracanaú será demolida

A Capela Nossa Senhora das Graças, localizada no entorno da Ceasa, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, teve parte de sua estrutura derrubada pela empresa responsável pela obra do Anel Viário nesta semana. A igreja celebra missas há 84 anos.

O muro, grades e uma pequena escadaria da parte da frente da igreja foram retirados na última quarta-feira (21), segundo pessoas que moram no entorno. De acordo com o padre José Costa, responsável pela capela, a derrubada não foi autorizada por ele.

Há três semanas vieram aqui pedindo autorização para a derrubada e eu falei que só ia permitir a partir do momento em que eu tivesse uma documentação de garantia nas minhas mãos. Para minha surpresa descobrimos que tinham derrubado, relata. Conforme frequentadores, a igreja já não celebra missas há mais de um ano por conta da sujeira e barulhos da obra.

Segundo o padre, um acordo foi realizado no ano passado entre o antigo pároco e o Governo do Estado para permitir a demolição e a construção de uma nova igreja. Mas, de acordo com o religioso, não foi dada nenhuma garantia. A Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável pelas obras do Anel Viário , afirma que ainda não foi cumprida pelo padre a condição combinada para a construção da nova capela.

“Foi negociado com o padre no ano passado. Tudo que foi acertado anteriormente será cumprido desde que o padre apresente a documentação do terreno da igreja confirmando que a Prefeitura de Maracanaú doou o espaço para a capela”, afirma o superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quintino Vieira.

A informação é que a igreja será demolida completamente em data a ser definida.