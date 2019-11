Dia D contra o sarampo: postos de saúde do Ceará realizam a campanha neste sábado

Os postos de vacinação dos 184 municípios cearenses estarão abertos neste sábado (30), para o dia “D” de mobilização nacional contra o sarampo. A ação marca o final da segunda etapa da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo, iniciada no dia 18 deste mês e direcionada aos jovens com idade entre 20 e 29 anos, que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação.

Até agora (de janeiro a novembro de 2019), cerca de 25% do público já se vacinou. A meta da segunda fase da campanha é imunizar 9,4 milhões de adultos jovens. Para viabilizar a ação, o Ministério da Saúde garantiu a maior compra de vacinas contra o sarampo (tríplice viral) dos últimos 10 anos.

A faixa etária de 20 a 29 anos é a que acumula o maior número de casos confirmados de sarampo, de acordo com o último boletim epidemiológico, por isso a importância desta etapa para interromper a cadeia de transmissão do vírus no país. Para esse público, o maior problema não é a gravidade da doença e sim o fator de transmissão para os grupos mais suscetíveis às complicações da doença, como as crianças, por exemplo.

Até o início da segunda fase da campanha, foram distribuídas para os estados cerca de 5,2 milhões de doses da vacina tríplice viral. Ao todo, foram enviadas um total de 11,4 milhões de doses aos municípios. O Ceará e mais 15 estados atingiram a meta de vacinação.

Casos no Brasil

O surto de sarampo ainda se encontra ativo no país. Atualmente, há confirmação de 11.896 casos e 15 óbitos pela doença. Mais de 40 mil postos de saúde em todo o território nacional estarão abertos para vacinação do público-alvo.

Casos no Ceará

No Ceará, só neste ano foram 177 notificações de casos da doença, sendo cinco casos confirmados, 48 em investigação e 124 descartados. Em todo país, 19 estados apresentaram surtos ativos de sarampo com 5.404 casos confirmados.