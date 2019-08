Dia D do Esporte Inclusivo acontece nesta quarta-feira (14) em Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv) e Comissão Intersetorial do Selo Unicef , realiza nesta quarta-feira (14) o Dia D do Esporte Inclusivo, que irá reunir 120 alunos de três escolas da rede municipal de ensino das regiões da Taquara, Sítios Novos e Jurema.

A ação também faz parte do Desafio I para conquista do Selo Unicef através da promoção do direito ao esporte seguro e inclusivo. Ao todo serão nove equipes que disputarão o torneio de futsal.

Conforme o titular da Sejuv, Ribamar Santos, a ideia é fomentar uma confraternização entre os jovens.

“A inclusão será de uma forma geral para estimular as crianças no esporte e chamar atenção dos alunos para importância do esporte inclusivo e contra a violência urbana”, explica.

O evento terá inicio às 9 horas na unidade de ensino Maria de Lourdes Rocha, na Taquara. Participam também alunos da Escola Alice Moreira de Oliveira, localizada nos Sítios Novos e Escola Rubens Vaz, no Marechal Rondon, região da Grande Jurema.

SERVIÇO

Dia D do Esporte Inclusivo

Local: Escola Maria de Lourdes Rocha na Taquara, rua Mário Dodó, s/n.

Dia: Quarta-feira (14/8).