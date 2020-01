Dia do Ceará é comemorado nesta sexta em Aquiraz e Fortaleza

Uma festa especial para comemorar os 221 anos de emancipação do Estado do Ceará. O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e a Prefeitura Municipal de Aquiraz realizam, nesta sexta-feira (17), o evento que celebra o Dia do Ceará. A programação especial do evento do Dia do Ceará em Aquiraz – primeira capital do Estado – será marcada pela apresentação, a partir das 17h30, do espetáculo “Tita e Nic”, da Cia Cearense de Molecagem, e show com o Davi Valente, além assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre o Theatro José de Alencar (TJA) e Secretaria de Cultura de Aquiraz. Já em Fortaleza, a programação acontece no TJA, a partir de 9h, com as visitas guiadas pelo equipamento cultural. Todas atividades têm entrada franca, com apoio da Secretaria de Cultura de Aquiraz.

O Dia do Ceará será marcado por uma grande novidade no campo da cultura. Na ocasião, o Theatro José de Alencar e o Curso de Princípios Básicos de Teatro (CPBT), referência em formação artística no estado, assinam, junto à Secretaria de Cultura de Aquiraz, um Termo de Cooperação Técnica. Entre as ações previstas com a assinatura do documento está a abertura do Curso de Princípios Básicos de Teatro, que atualmente se concentra no TJA, também na cidade de Aquiraz. A atividade de formação para atores e outros profissionais das artes cênicas deve acontecer no Teatro da Tapera das Artes, que, por sua vez, fará adesão ao Sistema Estadual de Teatros, durante a solenidade de abertura do evento.

Após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, a programação que acontece em Aquiraz, na Praça da Cultura e no Teatro da Tapera das Artes, segue com apresentação do espetáculo “Tita e Nic”, da Cia Cearense de Molecagem, e show com o Davi Valente.

Programação em Fortaleza

A programação do Dia do Ceará em Fortaleza acontece no Theatro José de Alencar, a partir de 9h, com as visitas guiadas ao equipamento cultural. Às 17h, Luis Pedrosa apresenta o espetáculo “Natureza Humana”, e, às 19h, o grupo Cambada de Teatro apresenta o espetáculo “Até o homem mais justo cai 7 vezes ao dia”. A programação encerra com o show “Do Mestre ao Discípulo”, com Grupo Murmurando e Adelson Viana, às 19h30.

O Dia do Ceará

O dia 17 de janeiro faz parte do calendário oficial de eventos do Estado por meio da Lei nº 13.470, de 18 de maio de 2004, que instituiu a data comemorativa referenciando o dia em que o Ceará ganhou autonomia da Capitania de Pernambuco, em 1799, tornando-se administrativamente independente. A emancipação do Ceará foi garantida por Carta Régia assinada pela Imperatriz de Portugal, D. Maria I, em virtude do crescimento populacional e econômico que a antiga capitania do Ceará apresentava em 1799.

A lei estadual determina a realização anual de um evento oficial em Aquiraz, primeira capital do Estado, por ocasião da data. Além disso, órgãos e entidades da administração estadual, assim como as escolas da rede pública estadual de ensino, devem promover o Dia do Ceará.

Programação Dia do Ceará, 17 de janeiro

Aquiraz

17h30 – Abertura, no Teatro Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos S/N, Centro, Aquiraz-CE)

Assinatura de Termo de Adesão do Teatro Tapera das Artes ao SET e Assinatura de Termo de Cooperação do TJA/CPBT com a Secretaria de Cultura de Aquiraz.

Espetáculo Tita e Nic -“Humor do Ceará no Dia do Ceará”.

19h – Praça da Cultura (Rua Antônio Gomes dos Santos S/N, Centro, Aquiraz-CE)

Show com Davi Valente.

Fortaleza

Visita Guiada ao TJA – 9h 10h 11h 14h 15h 16h e 17h

17h – [Teatro] Espetáculo “Natureza humana”, de Luis Pedrosa

Local: Calçada do TJA / Entrada: Gratuita / Classificação Indicativa: Livre / Duração: 40 minutos

19h – [Teatro] Espetáculo “Até o homem mais justo cai 7 vezes ao dia”, Grupo Cambada de Teatro (Chamada de Ocupação 2019)

Local: Sala de Teatro do TJA / Entrada: Gratuita / Classificação Indicativa: 14 anos / Duração: 45 minutos

19h30 – [Música] Show “Do Mestre ao Discípulo”, com Grupo Murmurando e Adelson Viana (CE)

Local: Palco Principal do TJA / Entrada: Gratuita / Classificação Indicativa: Livre / Duração: 60 minutos