Dia do Comerciário será comemorado nesta segunda-feira

Em comemoração ao Dia do Comerciário, o comércio lojista de Fortaleza estará fechado nesta segunda-feira (23). Oficialmente, o feriado é comemorado no dia 30 de outubro, mas em Fortaleza a data será adiantada devido à decisão da Convenção Coletiva de Trabalho. Durante o dia 23 funcionarão apenas farmácias, supermercados, lojas de gêneros alimentícios e frigoríficos.

Órgãos e estabelecimentos do setor de serviços, incluindo serviços públicos, abrirão normalmente na segunda. Postos de saúde, Detran, pontos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Correios, agências bancárias, postos de combustível, agências da Enel, supermercados, bares e restaurantes funcionarão em horário habitual.

As principais alterações de funcionamento são relacionadas ao setor de comércio, incluindo lojas de shopping centers e nas ruas. Além do fechamento das lojas, os shoppings terão horário de funcionamento diferenciado em alguns estabelecimentos. As lojas do centro não funcionarão.