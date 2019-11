Dia do Servidor Público é celebrado em sessão solene na AL

A Assembleia Legislativa realiza sessão solene em comemoração ao Dia do Servidor Público nesta quarta-feira (27), às 15h, no Plenário 13 de Maio. A iniciativa atende requerimento do deputado Carlos Felipe (PCdoB).

Segundo ele, a data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, por meio da criação do Conselho Federal do Serviço Público, em 1937. O parlamentar explica que, com a Constituição de 1988, foi adotada a nomenclatura “servidores públicos”, desaparecendo o conceito de funcionário público para a identificação dos titulares de cargos na administração direta, considerando-os equiparados aos ocupantes de cargos em autarquias, aos quais se estendia o regime estatutário. Para Carlos Felipe, a função desempenhada pelo servidor público é de grande importância. “Ele executa o papel de prestador de serviço proporcionado pelo Estado à sociedade”, pontua. Segundo o parlamentar, o diferencial do servidor é a oportunidade de servir a comunidade em que está inserido. “Por isso, não pode ser vista como uma profissão qualquer, e sim como um desafio de se cuidar do que é de todos nós”, justifica. Entre os homenageados estão os servidores públicos Telma Valéria Pimentel, Carla Maria Cavalcante, Sidney Aragão Silva, Maria Luciara Rodrigues Pinheiro e Katia Ferreira Gomes.

(*)com informação da AL