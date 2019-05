Dia livre de Impostos acontece nesta quinta-feira

Para conscientizar a população e o varejo sobre a carga tributária do Brasil, 120 lojas de Fortaleza venderão, na próxima quinta-feira (30), produtos com desconto na taxa de impostos. A ação faz parte do Dia Livre de Impostos, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Jovem.

A data comercial foi criada pela instituição em 2003 e acontece nas principais capitais do Brasil. Neste dia, o empresário arca com os custos de taxação para não ser repassado aos consumidores.

De acordo com a CDL Jovem, a alta carga tributária do Brasil é um fator que impede o crescimento da economia. O presidente da entidade, Cabral Neto, diz que o intuito da iniciativa é que os consumidores percebam a quantidade de impostos cobrados nos preços dos produtos no país.