Dia Mundial de Luta Contra a Aids: teatro São José recebe programação especial em comemoração a data

No dia 1º de Dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a Associação dos Voluntários do Hospital São José – AVHSJ, promove evento solidário para sensibilizar a sociedade sobre as políticas de prevenção e acolhimento junto às pessoas que vivem com HIV/Aids no Ceará e no Brasil.

O evento, que acontecerá no Teatro São José, a partir das 16h, contará com uma programação diversificada, que inclui palestra, roda de conversa, bazar solidário e um show da banda cover do Queen, The Killer Queen.

O professor Henrique Carneiro Figueiredo, coordenador do Mestrado de Saúde Mental da UPE-Garanhuns e autor do livro AIDS A nova desrazão da humanidade (Ed. Escuta, 2000), abre a programação do evento com a palestra HIV: Por que sofremos?, sobre a angústia psíquica daqueles que vivem com o vírus da Aids.

Na sequência, haverá uma roda de conversa com Theofilo Gravinis, Psicólogo Clinico e Membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, e com o ator e arte-educador Rhamon Diego Sousa Soares, que convive com o vírus HIV há mais de 10 anos.

Para Gravinis, que participa ativamente das questões relacionadas aos direitos humanos e ao HIV/Aids, “existe a necessidade de manter viva a reflexão sobre a construção da subjetividade das pessoas, homens, mulheres, que vivem com HIV/Aids em nosso país. Não dá para falar do HIV sem discutir a necessidade das políticas pautadas nos direitos humanos”.

O país enfrenta hoje um quadro de cerca de quase 1 milhão de brasileiros vivendo com o HIV/Aids, segundo dados do Ministério da Saúde. Gravinis ressalta, no entanto, a pauperização dos novos portadores, e a incidência maior do vírus em jovens e adolescentes gays, assim como em pessoas negras. Para ele, “isso vem mostrar o aumento da vulnerabilidade dessas pessoas, por isso o alerta de manter vivo o SUS, onde elas encontram tratamento”.

Rhamon destaca a importância da rede de instituições no Ceará voltadas aos portadores do HIV. O ator conta que foi muito bem acolhido quando descobriu estar com o vírus em 2009: “Eu vejo nessas pessoas a luta constante de resgatar o ser humano de uma possível morte social gerada pelo nosso preconceito”.

O evento contará ainda com um bazar beneficente de produtos novos e usados, cuja renda será revertida para os projetos da Associação dos Voluntários do Hospital São José.