Diarista suspeita da morte da servidora pública confessa que planejou o crime após ver extrato bancário

A funcionária trabalhava na residência e é apontada pela polícia como a mentora do crime. Além dela, sua companheira dela e outra mulher também têm participação no caso. Fora elas, uma quarta pessoa estava com pertences da vítima.

De acordo com a polícia, a vítima foi amarrada e amordaçada dentro de casa, no município de Eusébio, Grande Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (27). Ela foi encontrada morta pelo filho, com quem morava. A família da servidora já havia levantado suspeita da diarista, já que a mulher possuía as chaves da casa e não havia sinais de arrombamento no local.