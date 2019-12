Dinheiro extra: mais de 1 milhão de cearenses recebem o 13º do Bolsa Família a partir desta terça-feira

Milhares de cearenses recebem a partir desta terça-feira (10), o Abono Natalino do Programa Bolsa Família, um pagamento adicional que permite às famílias beneficiárias receberem, no total, o dobro do benefício do mês de dezembro. A ação atende à Medida Provisória nº 898/2019, editada pelo Governo Federal em outubro deste ano.

Em dezembro de 2019, serão atendidas pelo Programa 13,1 milhões de famílias, em todos os 5.570 municípios brasileiros, totalizando R$ 5 bilhões em pagamentos (R$ 2,5 bilhões referentes à folha de pagamento mensal e R$ 2,5 bilhões correspondentes ao Abono Natalino).

O benefício adicional será pago com a utilização do mesmo cartão e nas mesmas datas que os beneficiários recebem normalmente as parcelas do Programa Bolsa Família. O calendário de pagamentos é de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar apresentado no cartão do programa.

Este ano, o valor do Abono Natalino, pago aos beneficiários do programa Bolsa Família, foi ampliado de R$ 32 para R$ 64.

Confira a data de pagamentos

Final do NIS Data início de pagamento Final 1 10/dez Final 2 11/dez Final 3 12/dez Final 4 13/dez Final 5 16/dez Final 6 17/dez Final 7 18/dez Final 8 19/dez Final 9 20/dez Final 0 23/dez