Dinheiro extra: novo lote do abono salarial será pago nesta semana

Começa nesta quinta-feira (13), o pagamento do oitavo lote do abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou com carteira assinada em 2018. O PIS, para funcionários de empresas privadas, estará liberado para quem nasceu em março ou abril. Já o Pasep, servidores públicos, estará disponível para funcionários com final de inscrição 6 ou 7.

Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter ganho em média até dois salários mínimos por mês. O valor pago é de até um salário mínimo e varia de acordo com o tempo trabalhado. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe o valor integral, mas se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente.

O calendário de saques segue o mês de nascimento dos beneficiários do PIS e o número de inscrição no Pasep. O saque pode ser feito até 30 de junho de 2020.

No caso do abono do PIS, quem tem conta individual na Caixa que esteja com os dados atualizados já recebe o dinheiro na conta nesta terça-feira (11).

Calendário para empregado em empresa privada

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Julho 25/07/2019 30/06/2020 Agosto 15/08/2019 30/06/2020 Setembro 19/09/2019 30/06/2020 Outubro 17/10/2019 30/06/2020 Novembro 14/11/2019 30/06/2020 Dezembro 12/12/2019 30/06/2020 Janeiro 16/01/2020 30/06/2020 Fevereiro 16/01/2020 30/06/2020 Março 13/02/2020 30/06/2020 Abril 13/02/2020 30/06/2020 Maio 19/03/2020 30/06/2020 Junho 19/03/2020 30/06/2020

Calendário para funcionário público