Direito Previdenciário será tema de encontro nacional em Fortaleza

Dúvidas aparecerão entre profissionais da área do Direito Previdenciário com a possível reforma da Previdência que tramita na Câmara Federal, com isso, institutos de pesquisas estão ampliando as discussões com debates, seminários e encontros.

Diante do atual cenário político, a Comissão do Direito Previdenciário da OAB/CE e a Escola Aberta do Direito (EADir) realizarão no mês de julho, entre os dias 4 e 5, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), o Encontro Nacional da Advocacia Previdenciária.

O professor Thiago Albuquerque, especialista e mestrando no tema, destaca que os profissionais deverão estar preparados para mudanças caso a PEC 06/2019 seja aprovada, sobretudo no quando se fala crescimento populacional de cidadãos da terceira idade. Albuquerque assegura que no futuro haverá uma grande demanda de processos e pontos como regras para recebimento de pensão por morte, seguro desemprego, entre outros pontos, deverão ser estudados desde já.

O presidente da Ordem dos Advogados, secção Ceará, Erinaldo Dantas, será um dos convidados e conduzirá as discussões à frente do Fórum Aberto da Advocacia Previdenciária. Juristas de 11 estados também apresentarão as reais perspectivas acerca do assunto.