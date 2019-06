Discussão sobre reforma da Previdência deve ser encerrada amanhã

A comissão especial da reforma da Previdência retoma nesta terça-feira (25) a discussão sobre o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Esse será o terceiro dia de debates. Alguns deputados que se inscreveram desistiram de falar, mas a lista ainda tem 78 inscritos. Na semana passada, 71 deputados falaram a favor e contra o parecer que muda as regras para aposentadoria no Brasil.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou que pretende votar a reforma da Previdência no Plenário na primeira ou segunda semana de julho. A expectativa é que a comissão especial que debate a proposta vote até quinta o relatório do deputado Samuel Moreira. Maia disse ainda que espera incluir novamente estados e municípios no texto.

Após a aprovação do texto na Comissão da Reforma da Previdência, a Câmara poderá instalar a comissão especial que vai analisar a reforma tributária .

Criada no último dia 17, a Comissão da Reforma Tributária depende da indicação dos integrantes pelos líderes partidários para instalar o colegiado.