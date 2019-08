DNIT libera mais de R$30 milhões para obras do Anel Viário

O DNIT pagou nesta sexta-feira (16), R$ 32 milhões para o Estado do Ceará para a continuidade das obras do Anel Viário de Fortaleza. Esses recursos já estavam empenhados, mas a resolução só foi anunciada nesta sexta-feira. A liberação do dinheiro foi tratada em reunião na semana passada entre o coordenador da bancada federal, deputado Domingos Neto (PSD), e o ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas.

Além dos recursos para o Anel Viário, mais R$ 30 milhões foram remanejados para o Ceará.