Doações de sangue no Halleluya superam meta em 12%

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, da rede pública do Governo do Ceará, coletou 1.121 bolsas de sangue entre os dias 24 e 28 de julho no Festival Halleluya. O número superou a expectativa do Hemoce em 12% e foi o mais expressivo do período de dezessete anos de parceria do hemocentro com o Festival.

O Hemoce recebeu doadores e realizou cadastro para doação de medula óssea nos cinco dias do festival. Com um estande adaptado para atender até 250 pessoas por dia, a meta do Hemoce era coletar mil bolsas no evento. A cada dia, com o apoio dos voluntários, foram recebidas em média 224 doações de sangue.

“A gente só tem a agradecer cada pessoa que visitou nosso estande, se candidatou à doação de sangue e nos ajudou a salvar vidas. O Hemoce agradece também a todos os parceiros envolvidos e ao Halleluya pela parceria de sucesso que existe há dezessetes anos com resultados crescentes e positivos”, disse Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce.

O voluntário Alderivan Saldanha, que doa sangue há mais de 20 anos, repetiu a doação no posto do Hemoce. “É meu compromisso, todo ano que participo do Halleluya faço questão de fazer minha doação e incentivar outras pessoas. Esse é um gesto de vida e de companheirismo com as pessoas que precisam”, disse.

Mais de mil e oitocentas pessoas passaram pelo posto de coleta do Hemoce no festival e muitas doaram sangue pela primeira vez. Uma delas foi a voluntária Crislayne Barbosa. “Sempre tive vontade de doar e ter uma unidade do Hemoce no Halleluya facilitou realizar esse desejo”, conta.

A parceria do Hemoce com o Halleluya se mantém desde 2003. As coletas de sangue no Festival Halleluya apresentam resultados crescentes. Já foram recebidas mais de dez mil doações de sangue durante o evento. “São dezessete anos de uma parceria que se fortalece a cada ano e nos ajuda na manutenção do estoque, principalmente nesse período de férias escolares, no qual muitas pessoas viajam”, diz Nágela Lima.

Atendimento transfusional

O sangue doado passa por análises clínicas e, cerca de 48 horas depois, é distribuído para as unidades de saúde. Cada bolsa de sangue pode durar até 42 dias. O Hemoce atende a pacientes que necessitam de transfusão de sangue em mais de 450 unidades de saúde do Ceará, entre hospitais, policlínicas, UPAs e clínicas de hemodiálise, atendendo cerca de nove milhões de pessoas em todo o Estado.

Requisitos para doar

Para ser um doador de sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 kg. Os menores de idade devem apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal e anexar a cópia de documento oficial com foto do representante legal. O termo de consentimento está disponível no site www.hemoce.ce.gov.br.