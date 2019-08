Dois assaltantes invadem lotérica em Caucaia e usam marreta para quebrar cabine

A polícia está em busca de dois homens que planejaram assaltar uma casa lotérica, na tarde desta quarta-feira (14), em Caucaia, no Bairro Tabapuá. O ato foi flagrado por câmeras de segurança, um dos homens chega a utilizar uma marreta para tentar quebrar o vidro da cabine.

A dupla chega em uma moto e encosta em clientes na fila. Depois de fazer ameaças com uma arma, um dos homens rouba objetos de algumas pessoas. Após isso, o outro vai até a cabine, abre uma mochila de onde tira uma marreta e começa a bater no vidro. Sem sucesso de quebrá-lo, ele desiste e deixa o local junto com o comparsa.

A Polícia Civil informou que está analisando as imagens para tentar identificar e capturas os dois assaltantes. O 18° Distrito Policial está investigando o caso.