Domingo tem Viva o Parque em quatro Unidades de Conservação do Estado

O projeto Viva o Parque, iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), acontece todos os domingos. No dia 8, pela manhã, o programa terá prosseguimento, simultaneamente, em quatro unidades de conservação (UCs) estaduais: na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio Ceará-Maranguapinho, no Parque Estadual Botânico – em Caucaia – e no Parque Estadual do Cocó.

Os visitantes poderão conferir uma programação especial. Tem massoterapia, tai chi chuã, yôga, biodança, zumba, aeróbica, dança de salão, slackline, trilha interpretativa e oficinas de plantio de árvores. O projeto Viva o Parque é uma boa e saudável alternativa, desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Sema – Secretaria do Meio Ambiente, para oferecer à população cearense a oportunidade de reaproximar-se da natureza por meio de atividades de educação ambiental, práticas esportivas, lazer e recreação em áreas verdes públicas.

No Parque do Cocó, onde o projeto funciona há dois anos e meio, tem o arvorismo para quem curte práticas esportivas mais radicais. Com dez estações de eco aventura, também funciona aos sábados (de 8h às 17h). No Cocó tem ainda o passeio de barco pelo rio, funciona normalmente de terça a domingo (às quartas os passeios são destinados às escolas públicas gratuitamente), com horários que variam de acordo com a tábua de marés, o agendamento deve ser feito por meio do telefone: (85)3234-3574.

No Botânico, além da programação do projeto – a escalada fixa, o pula-pula, as atividades de pinturas de rostos e muitas brincadeiras – a criançada pode curtir ainda o tradicional pedalinho no lago e o parquinho infantil. Tem ainda as trilhas guiadas, o orquidário, o meliponário e o Museu do Meio Ambiente. Na APA do Estuário Rio Ceará – Rio Maranguapinho e Sítio Curió, as atividades também são muitas e diversas.

Serviço

Projeto Viva o Parque – no Parque Estadual do Cocó

Quando: Todos os domingos

Hora: de 7h às 12h

Projeto Viva o Parque – no Parque Estadual Botânico

Quando: Todos os domingos

Hora: de 9h às 12h

Projeto Viva o Parque na APA do Estuário do Rio Ceará-Maranguapinho (Endereço: Cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, próximo EEEP Darcy Ribeiro, Fortaleza-CE)

Quando: Todos os domingos

Hora: de 8h às 12h

Projeto Viva o Parque na Arie do Sítio Curió (Endereço: Av. Prof. José Arthur de Carvalho, s/n, em frente a Naturágua, na Lagoa Redonda, Fortaleza-CE)

Quando: Todos os domingos

Hora: de 8h às 12h

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará