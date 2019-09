Domingos faz arrastão para fortalecer o PSD e ganha adesão do suplente Ely Aguiar

O presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, mantém a estratégia de fazer um verdadeiro arrastão para ampliar as bases da sigla no Interior e na Grande Fortaleza e, nesta terça-feira (10), conquistou a adesão do ex-deputado estadual e atual suplemente à Assembleia Legislativa, Ely Aguiar. Ely, que pertencia ao Democrata Cristão, assumirá a Presidência do PSD na Capital e deverá ser candidato a vereador.

Domingos avança com ex-prefeitos, ex-vereadores, prefeitos, lideranças políticas municipais e ex-parlamentares que poderão concorrer às eleições de 2020.

Segundo Ely Aguiar, a decisão foi tomada pelo desejo de fazer parte do grupo político liderado pelo ex-vice governador.

“Abraço esse novo momento com o entusiasmo e a disposição de quem acredita na força da sigla para as eleições de 2020”, declarou.

Ao receber o mais novo filiado, Domingos destacou a experiência de Ely em eleições, principalmente em Fortaleza, “onde sempre teve votação expressiva em disputas vitoriosas que o levaram por três vezes à Assembleia Legislativa.”

(*) Com informações da assessoria de imprensa do PSD