Donos de prédio na Maraponga tem até quinta-feira para demolir edifício

Os proprietários do prédio que desabou no bairro da Maraponga, em Fortaleza, têm até a próxima quinta-feira para iniciarem a demolição do edifício. A estrutura caiu parcialmente no dia 1° de junho e está inclinada, podendo desabar totalmente a qualquer momento.

De acordo com o advogado Jerônimo de Abreu, os proprietários foram notificados e contrataram um engenheiro, uma equipe de topografia e uma empresa que fornece o maquinário necessário para esta obra, mas ainda precisam de autorização para o início da demolição.

A Defesa Civil de Fortaleza disse que o projeto de demolição, que deve ser realizado por engenheiro, ainda não foi apresentado pelos proprietários do prédio situado na Maraponga. A Regional Cinco, órgão responsável por emitir a certidão de demolição, também informou que não recebeu nenhuma solicitação.