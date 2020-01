DPVAT: mais de 150 mil pedidos de reembolso já foram realizados no site da seguradora

A Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, informa que recebeu mais de 150 mil pedidos de reembolso do valor a mais pago pelo benefício até o final do dessa quarta-feira (15). O site disponibilizado pela empresa apresentou lentidão e instabilidade ontem, mas a empresa diz ter solucionado o problema.

As solicitações de ressarcimento de mais de 2 milhões de veículos cujos proprietários já pagaram a taxa referente ao benefício começaram a serem recebidas nessa quarta. No Ceará, mais de 50 mil veículos estão aptos a receber o reembolso.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou a redução na tarifa de R$ 16,20 para R$ 5,23 para carros de passeio e de R$ 84,58 para R$ 12,30 o valor referente a motocicletas.

Para solicitar a restituição da diferença, é necessário acessar o site do seguro DPVAT e fornecer dados como CPF ou CNPJ do proprietário; Renavam do veículo; valor pago; e banco, agência e conta corrente ou conta poupança para depósito do reembolso.

A companhia diz que o dinheiro será depositado na conta indicada em até dois dias úteis. O andamento do processo poderá ser acompanhado no mesmo site em que é solicitado o reembolso.