Dr. Leonardo Bezerra participa de Painel de Especialistas – Biotecnologia da FIEC

Professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), cirurgião ginecologista e especialista em cirurgia robótica, Dr. Leonardo Bezerra é convidado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC para participar de Painel de Especialistas – Biotecnologia que ocorre nesta quinta-feira (13), das 8h às 17h30min.

O evento intitulado de “Perfis profissionais para o futuro da indústria cearense”, reunirá representantes das empresas, instituições de ensino e pesquisa, governo e terceiro setor, que juntos irão construir perfis profissionais para setores e áreas estratégicas do Ceará.

Em formato de “Mesa Redonda” o evento visa antecipar a oferta de mão de obra qualificada frente à demanda industrial e aos desafios recorrentes das principais tendências tecnológicas setoriais. Em vista deste cenário, o médico irá contribuir com sua expertise profissional e vivência de mercado na temática Engenharia de tecidos e órgãos.

Sobre o Dr. Leonardo Bezerra

Formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Dr. Leonardo Bezerra tem mestrado e doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo (USP). É professor adjunto de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Ceará (UFC), supervisor da residência médica de Endoscopia Ginecológica da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), orientador e membro do Colegiado do Mestrado e Doutorado em Cirurgia também da mesma Universidade.