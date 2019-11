Dragão recebe shows de Pabllo Vittar, Larissa Luz e Festival Choro Jazz nesta semana

A música é destaque na semana de 26 de novembro a 1º de dezembro no Centro Dragão do Mar. Entre as atrações estão Larissa Luz cantando Elza Soares, no Espaço Rogaciano Leite Filho, no dia 29, e Pabllo Vittar e Luísa Sonza, no dia 30, na Praça Verde. De 28 a 30, o Anfiteatro do Dragão recebe a 10ª edição do Festival Choro Jazz, com uma programação gratuita.

Nos dias 27 e 28, Rodger Rogério se apresenta no Teatro com a participação de Kátia Freitas e Gustavo Portela (27) e de Nayra Costa e Lúcio Ricardo (28). Já o cantor Marcelo Natividade lança o disco “Dádiva” no dia 1º, às 19h.

Cinema

O nordestino Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, está de volta com sessões diárias a partir de quinta (28). O longa é o recordista de público do Cinema do Dragão com mais de 10 mil espectadores.

Dança

O Espetáculo “Como Você se Sente Agora?” volta ao Teatro Dragão do Mar com uma exibição na sexta (29). Já no domingo (1º), no Anfiteatro, o Circula no Dragão traz Ritmos do Sertão, da Associação Cultural Maria Bonita, e África Ventre de Criação, do Maracatu Nação Pici.

Teatro

O Espaço Rogaciano Leite volta a receber o espetáculo Autômato no sábado (30) e domingo (1º), a partir das 18h.

FUNCIONAMENTO DO CENTRO DRAGÃO DO MAR

Geral: de segunda a quinta, das 8h às 22h; e de sexta a domingo e feriados, das 8h às 23h. Bilheteria: de terça a domingo, a partir das 14h.

Cinema do Dragão: de terça a domingo, das 14h às 22h. Ingressos: R$ 14 e R$ 7 (meia). Às terças-feiras, o ingresso tem valor promocional: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Museus: de terça a sexta, das 9h às 19h (acesso até as 18h30); e aos sábados e domingos, das 14h às 21h (acesso até as 20h30). Acesso gratuito.

Multigaleria: de terça a domingo, das 14h às 21h (acesso até as 20h30). Acesso gratuito.

Planetário: de quinta a sexta, sessões às 18h, 19h e às 20h; e aos sábados e domingos, às 17h, 18h, 19h e 20h. Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Obs: Às segundas-feiras, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura não abre cinema, cafés, museus, teatro, Multigaleria e bilheterias.