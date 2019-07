Duas cearenses morrem em acidente na Praia de Maragogi

Um acidente com uma embarcação na Praia de Maragogi, Litoral Norte de Alagoas, deixou duas cearenses mortas na manhã deste sábado (27). De acordo com os Corpo de Bombeiros, as vítimas tinham 65 e 69 anos.

O acidente teria sido causado pela colisão da embarcação, um catamarã, contra uma pedra. Cerca de 60 pessoas estavam dentro do barco, entre elas dois palestrantes e seis tripulantes do receptivo da empresa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há relatos sobre desaparecidos, porém a corporação tenta contato com a empresa responsável pela embarcação para confirmar a informação.