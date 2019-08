Dupla é presa por furtar baterias de torres de antenas de telefonia

De acordo com as autoridades, o furto dos equipamentos trouxe prejuízo para os usuários de telefonia móvel porque a remoção das baterias das antenas pelos criminosos resultava na queda do sinal de celular e internet na capital cearense.

Os homens foram presos com quatro baterias em dois carros, no Bairro Parangaba, em Fortaleza. As outras 17 baterias foram apreendidas na residência de um dos presos. As unidades chegam a custar R$ 5 mil no mercado convencional, mas o produto furtado era oferecido na internet por R$ 500 cada. Toda o material apreendido está avaliado em torno de R$ 80 mil.