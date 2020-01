Duplicação do trecho Pacatuba-Redenção da CE-060 será entregue no primeiro trimestre

Quem trafega pela CE-060 vai contar com melhorias na rodovia. Com previsão para ser entregue agora no primeiro trimestre de 2020, a duplicação entre os municípios de Pacatuba e Redenção atinge 97% de execução, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

O novo trecho, de 37,44 km, estende as condições para tráfego em duas faixas por sentido desde a saída de Fortaleza até a base do Maciço de Baturité, fazendo conexão com os 20 km de rodovia duplicada já existentes entre a Capital e Pacatuba. Os trabalhos são realizados através do Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Estado, e representam melhoria da malha viária e das condições de desenvolvimento da região.

O investimento é de R$ 72 milhões, financiados pelo Governo do Estado e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Quando pronta, a obra vai beneficiar diretamente as populações de Pacatuba, Guaiúba, Acarape e Redenção e facilitar a ligação com municípios do Maciço de Baturité e com Fortaleza e Maracanaú. A duplicação também é importante para o deslocamento rumo ao sul do Ceará, já que a rodovia percorre o Sertão Central e vai até o Cariri.