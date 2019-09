Dúvidas no Alerta Geral: segurados recebem dicas sobre tempo para aposentadoria, pensão por morte e BPC

A maior rede de comunicação para tirar dúvidas sobre a área previdenciária, formada pela Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 31 emissoras no Interior do Estado + redes sociais do Ceará Agora, apresenta, neste sábado, a partir das 7 horas, respostas a mais de 80 ouvintes e internautas que, ao longo da semana, expuseram preocupações sobre as novas regras para aposentadorias e pensões.

A rede de comunicação responsável pelo ‘’Jornal Alerta Geral sobre os Caminhos da Aposentadoria’’ recebe mensagens dos ouvintes e internautas de todo o Brasil pelo WHATSAPP (85) 9.8940.2385 e pela #caminhosdaposentadoria e #cearaagora. O especialista em direito previdenciário, advogado Raphael Castelo Branco, responde, ao lado do jornalista Luzenor de Oliveira, as mensagens dos ouvintes e internautas.

‘’São dezenas de perguntas que chegam à nossa produção e deixam, em todo o Brasil, o Jornal Alerta Geral como a maior fonte de esclarecimentos sobre as regras previdenciárias. O compromisso é único: a informação verdadeira, seja a resposta boa ou ruim para quem nos procura à espera de superar a angústia diante da incerteza do amanhã na área da assistência e da previdência social’’, expõe Luzenor de Oliveira, ao chamar atenção para as mensagens encaminhadas ao Alerta Geral não apenas pelos segurados do INSS, mas por muitos jovens que demonstram preocupação com os novos caminhos da aposentado ria.

