Dúvidas para sacar o FGTS? Confira algumas perguntas e respostas

Está agendado para as 16h desta quarta-feira (24) o anúncio de como serão as novas regras para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A divulgação será feita no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com cálculos do Ministério da Economia, a medida pode injetar R$ 40 bi l hões na economia entre 2019 e 2020, sendo a maior parcela neste ano. A equipe econômica avalia que poderão ser sacados R$ 28 bilhões até 31 de dezembro. Segundo ao correio braziliense,diferentemente do que ocorreu em 2017, durante o governo Michel Temer, os trabalhadores poderão sacar recursos tanto das conta ativas quanto inativas do FGTS. O limite será de R$ 500, o que dá um impacto limitado na economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou também que as novas regras permitirão que o trabalhador saque parte dos recursos todos os anos, no mês do aniversário. O percentual permitido para o resgate deve variar de 10% a 35%. Quem mais dinheiro poderá sacar uma fatia menor dos recursos aplicados. Neste caso, a pessoa que optar pelo resgate anual terá que abrir mão da possibilidade de resgatar todo o dinheiro depositado no fundo em situação de demissão sem justa causa. Tem dúvidas? Confira algumas respostas: