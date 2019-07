‘É grande a chance de incluir municípios e estados na reforma’ , afirma senador Tasso Jereissati

Sendo o mais cotado para ser o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirma que enxerga um clima favorável para a inclusão de estados e municípios na tramitação final do projeto. O senador prevê que a reforma será aprovada com mais rapidez no Senado, até setembro.

Para ele, o Congresso assumiu a liderança da agenda econômica, numa espécie de “semiparlamentarismo” em meio às dificuldades de articulação e de execução que diagnostica no governo Bolsonaro . Tasso também critica o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Diz que ele “não tem experiência na coisa pública” e que é “um homem inteligente, sabe o que quer, mas não sabe executar”.

Em entrevista ao jornal o Globo, foi questionado se os destaques aprovados na Câmara desidratam a reforma:

Não muda muito na economia total. É uma reforma muito difícil, mas a perspectiva ainda é muito positiva. É claro que as mudanças que ocorreram podem abrir caminho para a manutenção de privilégios, sobretudo em relação aos policiais militares nos estados, quando o texto vier para o Senado. Já prevemos muita pressão da categoria.

Quando perguntado se há clima no Senado para inserir estados e municípios na reforma da Previdência depois de terem sido retirados na Câmara, Tasso afirma que:

A chance aqui é grande. Não posso garantir que vai ser aprovada porque vamos discutir e temos opiniões diversas, mas a possibilidade, pelo que senti conversando com senadores, é muito grande. Quando a gente fala em PEC paralela significa que vamos votar o que passou na Câmara, que é o coração do projeto, e que acho que vamos aprovar com uma rapidez muito grande, até setembro. Ao mesmo tempo, recolocaremos na pauta estados e municípios, sem os quais achamos que a reforma ficaria incompleta. Se aprovarmos no Senado essa parte, o clima vai ser diferente quando voltar à Câmara, porque o coração do texto estará aprovado. A chance de os deputados se mostrarem favoráveis cresce muito.

Tasso também foi questionado sobre qual a sua opinião a respeito do que cabe ao Congresso fazer para acelerar a melhora do ambiente de negócios.