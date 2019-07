Eclipse parcial da lua será visível em todo o país na noite desta terça-feira

Nesta terça-feira (16), no dia em que é comemorado os 50 anos desde que o homem pisou pela primeira vez na Lua, o Brasil poderá acompanhar um eclipse lunar parcial. O fenômeno acontece quando parte da Lua passa pela umbra, que é a parte da Terra que não recebe luz solar. Como é parcial, a lua cheia ficará parecida com a sua fase crescente. O eclipse poderá ser visto no início da noite, com o auge do espetáculo às 18h30.

A duração da fase umbra será de 2 horas e 51 minutos. Essa é a fase que a sombra da Terra começa a ser observada na Lua. Se todo o período do eclipse for considerado, incluindo a fase de penumbra (quando a sombra da Terra sobre a Lua ainda é vista de forma borrada), a duração total do fenômeno chega a 5 horas e 33 minutos. Confira:

15h43: começa a fase de penumbra

17h01: começa a fase da umbra

19h52: fim da fase da umbra

21h17: fim da fase da penumbra

Esse será o segundo eclipse lunar do ano. O primeiro aconteceu em janeiro e o próximo evento astronômico do tipo só acontecerá novamente em 2021.