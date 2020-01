Edifício Andrea: dois engenheiros e um pedreiro foram indiciados pela polícia

Dois engenheiros e um pedreiro foram indiciados nesta quinta-feira (30), pelo desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza. A tragédia no bairro Dionísio Torres, que aconteceu em outubro do ano passado, deixou nove mortos e sete feridos. Os três envolvidos foram responsáveis por uma obra que estava sendo realizada nas pilastras do edifício no dia do desmoronamento.

O indiciamento é parte do inquérito instaurado pela Polícia Civil para investigar as causas do desabamento e servirá de base para o Ministério Público (MP) decidir se irá denunciar os investigados. Se tiver denúncia do Ministério Público e a Justiça a aceitar, eles se tornarão réus. Até lá, eles respondem pelo caso em liberdade.