Edifício Andrea: sessão solene homenageia entidades e voluntários que atuaram no resgate

A Câmara Municipal de Fortaleza realizará nesta segunda-feira (16), às 19h30min, uma sessão solene em reconhecimento a profissionais, voluntários e entidades que atuaram no resgate das vítimas do Edifício Andrea.

A homenagem foi solicitada pela Comissão Especial de Acompanhamento da Inspeção Predial, através de um requerimento de autoria do presidente Antônio Henrique. A sessão solene é uma das ações definidas pelo colegiado formado por nove parlamentares.

A comissão também articulou, em Brasília, a instalação de uma linha de crédito especial direcionada para manutenção de prédios e está em análise pela Caixa Econômica Federal.

Além disso, os vereadores acompanham as fiscalizações e demais atividades sobre inspeção predial do grupo de trabalho montado pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e outras entidades.

Sessão Solene

Quando: Nesta segunda-feira (16), às 19h30min

Onde: Plenário Fausto Arruda (Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 – Patriolino Ribeiro)