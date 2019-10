Bombeiros confirmam terceira morte em prédio que desabou em Fortaleza

O prédio que desabou nessa terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, deixou os moradores comovidos com a tragédia. O trabalho de buscas por vítimas do Edifício Andrea segue nesta quarta-feira (16), sem interrupções com o revezamento de equipes do Corpo de Bombeiros. Desde o ocorrido, cerca de 150 voluntários se revezam com auxílio no resgate e ajuda as vítimas.

No final da tarde desta quarta-feira (16), o Corpo de Bombeiros confirmou que sobe para três o número de vítimas mortas com a tragédia. Segundo informações, foram 17 vítimas no total, três mortes confirmadas, 7 pessoas desaparecidas e 7 foram resgatadas.

Confira o momento exato do desabamento: