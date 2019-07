Edital para Banco de Gestores Escolares sai até a próxima quinta-feira (11)

A Secretaria Municipal de Educação (SME) está preparando um processo de seleção pública para a composição de Banco de Gestores Escolares nos cargos de diretor, coordenador pedagógico e secretário escolar das unidades educacionais da rede municipal de ensino de Caucaia.

Até a próxima quinta-feira (11) o edital com todos os detalhes do certame deve ser publicado no Diário Oficial do Município. A seleção é um dos compromissos firmados pelo prefeito no Plano de Ações para a Educação em 2019, lançado em abril deste ano.

O processo seletivo constará de duas etapas. A primeira consistirá em avaliação de conhecimentos e de experiência profissional, aferidos por meio de provas escritas, exames de títulos e processo de formação.

A segunda etapa consistirá de composição da lista tríplice dos candidatos, por ordem de classificação, distribuídos pelos cargos de diretor, coordenador e secretário escolar, para indicação pelo prefeito.