Edson Cariús assina com o Fortaleza e é emprestado ao CRB/AL

O atacante Edson Cariús que atuava pelo o Ferroviário fechou contrato com o Fortaleza até o fim de 2021, mas foi emprestado ao CRB até dezembro deste ano para atuar pela série b.

No acordo, o ferrão fica com 40% dos direitos econômicos e federativos do atleta. O interesse do CRB partiu do técnico Marcelo Chamusca, que já treinou Ceará e Fortaleza e agora está no time de Alagoas. O jogador também foi sondado por Avaí e CSA, sem propostas oficiais.

No elenco, o CRB/AL também tem o goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará. Em julho, o Galo tentou a contratar do volante Derley, mas teve proposta recusada pelo Fortaleza e gerou uma confusão envolvendo as diretorias, com o presidente do clube, Marcos Barbosa, utilizando as redes sociais para criticar o Leão.

A decisão de Cariús deixar o Ferroviário ocorreu após a eliminação da equipe na Série C. O atleta é o 3ª maior goleador do futebol nacional, com 19 gols na temporada.

Quando veio para o Tubarão da Barra em abril de 2018, o atacante logo conquistou a titularidade absoluta ao manter o faro de artilheiro. Ao todo, 54 partidas pelo Ferrão e marcou 35 gols, conquistando também os títulos da Taça Fares Lopes e Série D em 2018, todos inéditos na história da equipe.