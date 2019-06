Eduardo Girão é autor do pedido de audiência pública sobre Dia Nacional do Espiritismo

O senador cearense Eduardo Girão (Pode-CE) pediu uma audiência pública sobre a instituição do Dia Nacional do Espiritismo que acontece nesta terça-feira (11), na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). O evento conta com a possibilidade de participação popular.

Girão justifica o encontro afirmando que o Brasil tem a maior comunidade espírita do mundo. Além disso, segundo ele, os seguidores da doutrina sistematizada por Allan Kardec constituem o terceiro maior grupo religioso do país.

O espírita Luiz Carlos Bassuma será o palestrante da audiência. Além dele, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Nery, e o presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, Paulo Maia, também estarão presentes.

Quem desejar participar da audiência, que tem caráter interativo, pode entrar em contato por meio do Portal e-Cidadania e do Alô Senado.

(*) Informações da Agência Senado.