Eduardo vai para os Estados Unidos encontrar Trump, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), vai viajar com o chanceler Ernesto Araújo para os Estados Unidos, onde a comitiva brasileira deve se reunir com o presidente americano Donald Trump.

“Ernesto e Eduardo viajam logo mais para encontrar o presidente Donald Trump, o que é motivo de muito orgulho para mim”, afirmou o presidente nesta quinta-feira (29/08) durante cerimônia no Palácio do Planalto que contou com a presença tanto do chanceler quanto do filho 03 de Bolsonaro.

A viagem reascende a discussão sobre a possibilidade de Eduardo assumir o cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, por indicação do pai. O tema foi tratado como nepotismo no Congresso, onde há duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) tramitando para impedir a nomeação.

Ainda que haja polêmica em torno desta questão, o Brasil recebeu o “OK” dos Estados Unidos caso Eduardo Bolsonaro seja realmente nomeado pelo Planalto e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). Mas ainda falta o aval do Senado para que a ideia saia do papel. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que só vai colocar o tema para votação em plenário quando tiver certeza que o presidente terá os votos necessários para indicar o filho.