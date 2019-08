Educação: MEC aciona Polícia Federal para apurar ataques cibernéticos

O Ministério da Educação mobilizou a Polícia Federal (PF) para investigar indícios de sabotagem de serviços prestados e sistemas internos. O ministro Abraham Weintraub anunciou, em entrevista coletiva, que a pasta tem sofrido ataques cibernéticos há algumas semanas e que isso tem prejudicado alguns produtos oferecidos pelo portal na Internet.

O Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, são os principais afetados pelo problema. Segundo técnicos do Ministério da Educação, os dois serviços estão inconstantes desde a última segunda-feira (5). Outro produto afetado é o Sistema Presença, utilizado para o pagamento dos benefícios do Bolsa Família. O MEC ainda detectou prejuízos no funcionamento do principal sistema de negócios da pasta, conhecido como SiMEC.

De acordo com a equipe, técnicos estão trabalhando para restabelecer todo o funcionamento o mais rápido possível, mas não há prazo para que os serviços estejam totalmente normalizados. De acordo com o ministro da educação, a população não será prejudicada pelos ataques e qualquer serviço que for suspenso terá o prazo ampliado.