Educação: pesquisadores estrangeiros debatem resultados de aprendizagem no Ceará

Dando sequência ao “Seminário Internacional de Educação Básica: Gestão Pedagógica e os Resultados da Aprendizagem”, realizado pela Secretaria da Educação (Seduc) e pelo Instituto Unibanco, o segundo dia de atividades trouxe professores internacionais para compartilhar experiências com os educadores cearenses. Nesta sexta-feira (23), o evento contou com a presença do governador Camilo Santana, que destacou a importância do Seminário para a otimização dos trabalhos na área e aperfeiçoamento da Política Pública de Educação. Camilo Santana ressalta o papel dos profissionais da educação de gerar esperança nas pessoas.

Ainda vivemos numa sociedade muito desigual, e nenhuma nação se desenvolve com justiça social sem ser por meio da educação de seu povo. E vocês são os grandes responsáveis por garantir essa mudança. O professor é mais do que um repassador de conteúdo, ele tem um envolvimento forte com o aluno e quer o melhor para ele, salienta.

A iniciativa integra a agenda de trabalho da parceria do Instituto Unibanco com a Seduc, que adotou, desde 2012, a estratégia do Jovem de Futuro na rede estadual do Ensino Médio. Trata-se de uma estratégia de gestão para o avanço contínuo da educação, com foco na aprendizagem dos estudantes e sua permanência na escola.