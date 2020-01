Eleição 2020: Jornal Alerta Geral destaca guerra digital em Juazeiro e articulação de Eunício e Luizianne na corrida à sucessão em Fortaleza

Os bastidores das eleições à Prefeitura de Juazeiro do Norte, maior colégio eleitoral do Interior do Ceará, e as articulações entre MDB e PT para formação de uma chapa à sucessão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ganham destaque na edição do Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (17), que é gerado pela FM 104.3 – Grande Fortaleza e transmitido por outras 26 emissoras no Interior e pela Internet.

O jornalista Beto Almeida, em seu Bate Papo Político com o jornalista Luzenor de Oliveira, fala sobre a sucessão do prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB), e relata que a corrida eleitoral invadiu as redes sociais, com declarações, ataques, informações e troca de farpas.

Arnon Bezerra (PTB) – prefeito de Juazeiro do Norte

Um dos capítulos dessa guerra, segundo Beto, é a volta do empresário Gilmar Bender, do PDT, que, em 2016, perdeu a eleição para Arnon e, hoje, volta ao jogo da disputa pela Prefeitura da terra do Padre Cícero. Bender diz que tem o apoio do ex-governador Ciro Gomes, enquanto aliados de Arnon falam que os irmãos estarão no palanque do petebista.

Gilmar Bender (PDT)

Beto disse, ainda, que, em Juazeiro, o empresário Nelinho Freitas começa a se mobilizar para controlar o PSDB e, em fevereiro, quer marcar a entrada na sucessão municipal com um ato político tendo como um dos principais convidados o senador Tasso Jereissati.

MDB X PT

Outro ponto abordado no Bate Papo é sobre o movimento do ex-senador Eunício Oliveira (MDB) com lideranças estaduais do PT para formar uma chapa encabeçada pela deputada federal Luizianne Lins. Eunício, como registrou o site cearaaagora, nessa última quarta-feira, não está parado, mergulhou nos bastidores para recompor forças do MDB e entrar na disputa por prefeituras de médias e grandes cidades cearenses. Um dos capítulos dessa história é justamente a sucessão do prefeito Roberto Cláudio.

