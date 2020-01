Eleição nos Inhamuns: Alverne traça panorama e antecipa que Domingos quer Patrícia candidata em Tauá

As articulações estão ganhando corpo na corrida pelas Prefeituras do Interior e da Grande Fortaleza com vistas às eleições de 2020. O movimento envolve lideranças partidárias e políticas e pré-candidatos. O correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, traçou, nesta segunda-feira (6), um panorama do cenário pré-eleitoral nos Municípios da Região dos Inhamuns.

Uma das informações de Alverne Lacerda aponta que, em Tauá, o ex-vice-governador Domingos Filho quer a esposa Patrícia Aguiar candidata à sucessão municipal. Alverne destaca, ao mesmo tempo, que Domingos tem, também, como opção, manter o acordo com o grupo do ex-deputado Idemar Citó e apoiar a reeleição do atual prefeito Fred Rego (DEM).

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: