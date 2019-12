Eleição suplementar: cidadãos de Aracoiaba voltam às urnas neste domingo

A votação vai acontecer em 85 seções, das 8h às 17h, com a colaboração de 340 mesários. A juíza da 67ª Zona Eleitoral, Cynthia Pereira Petri Feitosa, comandará o processo eleitoral, ao lado promotor eleitoral Antônio Forte de Souza Júnior e do chefe de cartório Samuel Apoliano Sobreira.

No dia 30 de agosto de 2018, o TRE-CE manteve, por unanimidade, a cassação do diploma do prefeito Antônio Cláudio, e da vice-prefeita, Maria Valmira Silva de Oliveira, que haviam sido cassados por abuso do poder político e econômico nas eleições de 2016. O Tribunal também determinou a inelegibilidade dos dois por oito anos. A nova eleição havia sido marcada para 28 de outubro do mesmo ano.